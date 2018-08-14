Вену признали самым комфортным городом для проживания в 2018 году

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Столица Австрии Вена возглавила рейтинг наиболее комфортных для проживания городов, который ежегодно составляет американский журнал The Economist.

Города оценивались по таким категориям, как здравоохранение, стабильность, культура, образование и развитие инфраструктуры.

Вена набрала 99,1 баллов из 100 возможных. На втором месте оказался австралийский Мельбурн (98,4), на третьем - японский город Осака (97,7). Примечательно, что все города из топ-10, за исключением Вены и датского Копенгагена, находятся в Австралии, Канаде и Японии.

Крупнейшие мегаполисы мира - Париж, Лондон и Нью-Йорк - заняли 19, 48 и 57 места соответственно. В этих городах более высокий уровень преступности и перегруженный общественный транспорт, но зато отличная медицина, богатая культурная жизнь и высокие зарплаты.

Москва заняла в списке 68-е место, Санкт-Петербург - 70-е.

Худшими в рейтинге стали города Лагос в Нигерии (38,5 баллов), Дакка в Бангладеш (38) и сирийский Дамаск (30,7), они заняли места 138-140. В антирейтинг также вошли Карачи в Пакистане, Триполи в Ливии и Дакар в Сенегале.