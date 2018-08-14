Россиян предупредили о задержках при прохождении контроля в британском Хитроу

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Посольство России в Великобритании предупредило россиян о серьезных задержках при прохождении пограничного контроля в лондонском аэропорту Хитроу, где ожидание может достигать 2,5 часов.

"В Хитроу зарегистрирован значительный рост очередей на прохождение пограничного контроля. По британским требованиям время ожидания в очереди для граждан, прибывающих из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, не должно превышать 45 минут. Однако в июле уложиться в установленные временные рамки не удалось в отношении 95% авиапассажиров. Время ожидания достигало порой 2,5 часов", - говорится в сообщении.

В посольстве рекомендовали россиянам, следующим транзитом через Лондон, учитывать возможные длительные задержки при прохождении паспортного контроля.