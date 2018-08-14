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Разработчик видеоигр Electronic Arts лишится своего главного дизайнера

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Electronic Arts Inc (EA), один из крупнейших в мире разработчиков видеоигр, объявил об уходе главного директора по дизайну Патрика Содерлунда, который проработал в компании два десятилетия.

Как говорится в пресс-релизе компании, он уйдет в отставку 30 октября, "чтобы открыть новую главу" в своей карьере.

Ранее Содерлунд возглавлял шведскую компанию DICE, которая создала серию игр Battlefield. Компания была куплена EA в 2006 году.

Созданная в 1982 году EA является разработчиком таких популярных видеоигр, как Need for Speed, FIFA, Battlefield и Medal of Honor.

Акции EA дешевеют на 0,7% в начале торгов во вторник. С начала года капитализация компании подскочила на 24%, до $40 млрд.

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Теги: Electronic Arts, Патрик Содерлунд
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