В ДНР обвинили украинских военных в обстреле школы в Горловке

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Украинские военные обстреляли школу на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, зафиксированы попадания в кабинет завуча, сообщил журналистам исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько.

"Поселок Комарова, школа 10, в 17:00 в кабинет завуча прилетели два патрона, предположительно пулемет, обстрел велся с стороны Чигарей", - написал он.

Также, по его словам, в поселок шахты 6/7 в жилой дом зафиксировано прямое попадание. "Дом жилой. Без пострадавших. Поселок без света", - добавил он.

В свою очередь представитель оперативного командования ДНР сообщил, что украинские военные обстреляли ряд сел на юге республики. "Украинские силовики ведут обстрел Коминтерново и Ленинского на юге нашей республики. В настоящее время по поселкам выпущено в общей сложности более 100 мин различного калибра, выстрелов из вооружения БМП и различных гранатометов. В результате попаданий мин возникли очаги возгорания на территории поселков", - сказал он.

"Наши защитники держат активную оборону, подавляя огневые точки противника из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения", - отметил представитель оперативного командования.