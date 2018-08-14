Главные новости
Экономика"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублейВ миреВену признали самым комфортным городом для проживания в 2018 годуЭкономикаДолг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II квартале
В мире

В ДНР обвинили украинских военных в обстреле школы в Горловке

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Украинские военные обстреляли школу на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, зафиксированы попадания в кабинет завуча, сообщил журналистам исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько.

"Поселок Комарова, школа 10, в 17:00 в кабинет завуча прилетели два патрона, предположительно пулемет, обстрел велся с стороны Чигарей", - написал он.

Также, по его словам, в поселок шахты 6/7 в жилой дом зафиксировано прямое попадание. "Дом жилой. Без пострадавших. Поселок без света", - добавил он.

В свою очередь представитель оперативного командования ДНР сообщил, что украинские военные обстреляли ряд сел на юге республики. "Украинские силовики ведут обстрел Коминтерново и Ленинского на юге нашей республики. В настоящее время по поселкам выпущено в общей сложности более 100 мин различного калибра, выстрелов из вооружения БМП и различных гранатометов. В результате попаданий мин возникли очаги возгорания на территории поселков", - сказал он.

"Наши защитники держат активную оборону, подавляя огневые точки противника из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения", - отметил представитель оперативного командования.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ДНР, Украина
В мире
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Исследование ко Дню кошек, опасность яркого синего света и новый эффект в магнитных мешалкахПодробнее
 Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 22 человекЧисло жертв обрушения моста в Генуе выросло до 22 человек
По предварительным данным, еще 8 человек получили тяжелые травмыПодробнее
 Вену признали самым комфортным городом для проживания в 2018 годуВену признали самым комфортным городом для проживания в 2018 году
Москва заняла в рейтинге 68-е место, Санкт-Петербург - 70-еПодробнее
 Автомобильный мост обрушился в итальянской ГенуеАвтомобильный мост обрушился в итальянской Генуе
В момент обрушения на мосту находилось множество машинПодробнее
Эрдоган объявил о бойкоте Турцией американской электроникиЭрдоган объявил о бойкоте Турцией американской электроники
Президент напомнил, что у Турции тоже есть своя технологическая компания - Venus VestelПодробнее
 Автомобиль врезался в ограждение около здания парламента в ЛондонеАвтомобиль врезался в ограждение около здания парламента в Лондоне
Пострадали несколько пешеходовПодробнее
 Кубинцы начали обсуждать изменения в конституцию страныКубинцы начали обсуждать изменения в конституцию страны
По проекту новой конституции, в стране появится частная собственностьПодробнее
 Похороны в Йемене переросли в антиамериканские протестыПохороны в Йемене переросли в антиамериканские протесты
Почти 30 детей погибли во время авиаудара коалиции, возглавляемой Саудовской АравиейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 августа6 фото
14 августа
Фотохроника 14 августа
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Экономика"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублейВ миреВену признали самым комфортным городом для проживания в 2018 годуЭкономикаДолг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II кварталеВ миреЭрдоган объявил о бойкоте Турцией американской электроникиВ миреАвтомобиль врезался в ограждение около здания парламента в ЛондонеМоскваПроезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатным

"Спартак" вылетел из Лиги чемпионов

Он не смог переиграть ПАОК и теперь сыграет на групповом этапе Лиги Европы Подробнее

Удальцова арестовали на 30 суток за незаконную акцию перед разрешенным митингом

За вечер близ авиабазы Хмеймим уничтожили пять беспилотников боевиков

Две трети американцев выступили за завершение расследования о вмешательстве РФ до выборов 2018 года

В ДНР обвинили украинских военных в обстреле школы в Горловке

Водитель упавшего в овраг под Геленджиком джипа впал в кому, у двоих пассажиров перелом позвоночника

В Небраске казнили убийцу таксистов спустя 38 лет после преступления

ФСИН объяснила задержку появления жертвы пыток ярославской колонии на видеосвязи занятием с психологом

Сам Евгений Макаров сказал суду, что его "не хотели выводить" Подробнее

Двукратная чемпионка мира в танцах на льду Крылова попала в ДТП

Что произошло за день: вторник, 14 августа

Рухнувший мост в Генуе, теракт в Лондоне и прощание "Спорт FM" со спортом Подробнее

"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей

"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублейКомпания считает, что принадлежавшие ей акции "РГС-Армения" были проданы по заниженной цене Подробнее

Топилин назвал последствия отказа от повышения пенсионного возраста

Обвиняемый в убийстве американской семьи в Грузии пастух признан вменяемым

Психолого-лингвистический анализ соцсетей лидера еврейского движения "Шахар" займет месяц

Фотохроника 14 августа

Фотохроника 14 августа6 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru