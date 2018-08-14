Две трети американцев выступили за завершение расследования о вмешательстве РФ до выборов 2018 года

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - 66% американцев хотят, чтобы спецпрокурор Роберт Мюллер закончил расследование о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года до промежуточных выборов 2018 года, сообщает во вторник издание The Hill со ссылкой на данные соцопроса телеканала CNN.

При этом за эти сроки окончания расследования выступили 57% респондентов-демократов, 72% республиканцев и 69% респондентов, не относящих себя ни к Демократической, ни к Республиканской партии.

Согласно этому соцопросу, рейтинг одобрения деятельности Мюллера составляет 47%.

В то же время 55% опрошенных не нравится, как президент США Дональд Трамп реагирует на расследование Мюллера - против 34% тех, кто одобряет действия президента в этой сфере.

56% также полагают, что Трамп пытался вмешаться в ход расследования.

The Hill отмечает, что семь из десяти опрошенных считают, что Трамп, при необходимости, должен лично дать показания Мюллеру и его команде. Трое из десяти респондентов уверены, что результаты расследования Мюллер повлияет на то, в пользу кого они отдадут голос на выборах 2018 года.

Опрос CNN проходил 9-12 августа, и в нем приняли участие 1002 взрослых гражданина США. Статистическая погрешность составляет 3,9 процентных пункта.