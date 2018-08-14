За вечер близ авиабазы Хмеймим уничтожили пять беспилотников боевиков

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Боевики продолжают атаковать авиабазу "Хмеймим" беспилотниками, с начала августа уничтожено уже 16 таких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

"Всего с начала августа уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации", - сказал Цыганков на брифинге во вторник.

Он рассказал, что вечером 13 августа средстви ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили очередную попыткы атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью беспилотников. "Уничтожено пять БПЛА. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме", - сказал Цыганков.