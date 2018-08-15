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Двое россиян в СИЗО Киева попросили обменять их на одного заключенного в РФ украинца

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Содержащиеся в Лукьяновском СИЗО (Киев) граждане России Александр Саттаров и Фарух Камалов написали на имя главы российского государства заявления с просьбой вернуть их в Россию путем обмена на одного из украинских заключенных. Об этом сообщила посетившая их украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Во время сегодняшнего мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО я встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявление на имя президента РФ", - написала Денисова в своей странице в фейсбуке во вторник вечером.

По ее словам, эти письма будут отправлены в МИД Украины, чтобы их доставили в администрацию президента РФ дипломатической почтой.

Денисова напомнила, что ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание по обвинению в терроризме в Бучанской колонии (Киевская обл.).

29 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Денисова заявила, что официальный Киев готов передать России российских граждан, осужденных на Украине, в обмен на 23 граждан Украины, арестованных в РФ.

Позже первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила о готовности Киева обменять 36 граждан России, осужденных на Украине, на находящихся на территории Российской Федерации украинских заключенных.

Александр Саттаров - член так называемой самообороны Крыма, бывший боец "Беркута" из Днепра. По версии следствия, он участвовал в захвате украинских воинских частей в Крыму в 2014 году.

Фарух Камалов - бывший заместитель министра спорта правительства Крыма, обвиняется в государственной измене.

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Теги: РФ, Украина
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