Канадская "дочка" "Росатома" Uranium One прекратила добычу и законсервировала рудник в США

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Канадская уранодобывающая корпорация Uranium One Inc (входит в ГК "Росатом") 9 июля 2018 года прекратила добычу на руднике Willow Creek в штате Вайоминг в США в рамках перевода объекта в режим консервации, сообщается в отчете U1.

Текущая проектная мощность рудника составляет 1,3 млн фунтов закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана) или 500 тонн урана в год. Рудник был введен в промэксплуатацию 1 мая 2012 года. Ввиду низких цен на уран работы по бурению новых скважин и обустройству геотехнологических полигонов в 2017-2018 гг. не проводилось. В январе-июне 2018 года Willow Creek произвел 23,7 тыс. фунтов закиси-окиси (9 тонн урана), 100% которых приходилось на долю корпорации.

В отчете также сообщается, что в минувшем июле министр торговли США принял к рассмотрению петицию, поданную в январе 2018 года двумя уранодобывающими американскими компаниями - UR-Energy Inc. и Energy Fuels Inc., которые просили установить, являются ли значительные объемы импорта урана угрозой национальной безопасности США.

Министерство торговли США в июле также начало расследование по этому обращению. Расследование охватывает все этапы производства урана - от добычи руды до обогащения до использования в оборонных и промышленных целях.

"Если в результате расследования министерство торговли США придет к выводу, что риск угрозы безопасности существует, и введет ограничения на импорт, это может повлиять на продажи урана, поставляемого с совместных предприятий эмитента (Uranium One - ИФ) в Казахстане, на рынке США", - говорится в отчете.

Uranium One Inc. - одна из крупнейших мировых уранодобывающих компаний, зарегистрирована в Канаде. В Казахстане ей принадлежат 70% в СП "Бетпак Дала" (проекты "Акдала" и "Южный Инкай"), 50% в СП "Каратау" и 30% в СП "Кызылкум" (Харасан), 50% СП "Акбастау" и 49,67% СП "Заречное" (собственно Заречное и осваиваемое Южное Заречное). В США Uranium One владеет 100% действующего проекта Willow Creek. Также компания является оператором Mantra Resources.

Основным акционером Uranium One Inc. является Uranium One Holding N.V. и АО "Ураниум Уан Груп", входящие в дивизион Uranium One госкорпорации "Росатом".