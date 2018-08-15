Бывшие граждане Грузии смогут восстановить утраченное гражданство

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Грузии с 15 августа вступили в силу поправки в закон "О гражданстве", в соответствие с которыми бывшие граждане республики, утратившие гражданство при получении паспорта другой страны.

Поправки были инициированы в связи изменениями, внесенными в Конституцию Грузии, согласно которым для граждан Грузии допускается двойное гражданство.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минюсте Грузии, желающие восстановить грузинское гражданство должны обратиться в Агентство развития государственных сервисов до 31 декабря 2020 года.

Согласно закону, гражданство будет восстановлено, если бывший гражданин страны удовлетворяет нескольким критериям, в частности: владеет государственным языком Грузии в рамках установленных стандартов, не находится в розыске либо в его отношении не проводятся экстрадиционные мероприятия или выдворение из страны.

В случае восстановления гражданства, оно будет предоставлено и несовершеннолетнему ребенку лица, подавшего заявление.

При этом обладателей грузинских паспортов больше не будут лишать гражданства в случае получения ими подданства другой страны. Соответствующие поправки в Конституцию, которые принял парламент в сентябре 2017 года, должны были вступить в силу после президентских выборов в октябре 2018 года, но в апреле текущего года парламент решил ускорить процедуру.

На данный момент гражданство можно будет в том случае, если до получения паспорта другой страны человек получит согласие на это от властей Грузии. А уже с 31 декабря 2020 года лишать гражданства Грузии в любом случае будет запрещено.

Что касается детей, получивших по рождению гражданство другой страны, у них останется паспорт Грузии до 18 лет. Для дальнейшего же сохранения гражданства законные представители детей заблаговременно должны будут обратиться к властям Грузии с соответствующим заявлением.