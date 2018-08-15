Асад объявил амнистию для некоторых участников боевых действий в Сирии

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад подписал указы об амнистии ряда участников боевых действий в Сирии и других категорий граждан, сообщил в среду министр муниципального управления и экологии САР Хусейн Махлюф.

"Несколько слов об амнистии. Процедура урегулирования этого вопроса носит индивидуальный характер и зависит от степени участия в боевых действиях каждого конкретного сирийского гражданина, в том числе - объявленного по разным причинам в розыск. С целью скорейшего восстановления мира в стране президент Сирии издал несколько указов в отношении различных категорий граждан ", - сказал Махлюф на заседании координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию. О каких категориях граждан идет речь, он не уточнил.

Как отметил министр, другой важной инициативой сирийского правительства стало предоставление отсрочки на год от службы в армии гражданам, вернувшимся на родину.