Вердикт присяжных по делу Манафорта начнут обсуждать в четверг

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Присяжные приступят в четверг к обсуждению вердикта по делу Пола Манафорта, экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что присяжные планируют начать обсуждение в четверг в 9:30 по американскому восточному времени (16:30 по мск) по делу об уклонении от налогов и финансовых махинациях П.Манафорта.

Судья попросил присяжных не общаться в среду вечером ни с кем о судебном процессе, сообщает телеканал.

В отношении П.Манафорта были возбуждены два дела, которые рассматриваются в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния, США) и в окружном суде столичного округа Колумбия.

Американские СМИ отмечают, что дело П.Манафорта имеет большое значение, так как это первый случай, когда кто-то из фигурантов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США 2016 года оказывается в суде. При этом само дело не имеет никакого отношения к так называемому "рашагейту".

П.Манафорта, в частности, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более $30 млн в период работы лоббистом на украинскую Партию регионов и бывшего президента страны Виктора Януковича, которые он отмывал через офшоры. Сторона обвинения настаивает на том, что в 2006 году доход П.Манафорта составлял миллионы долларов, которые он получал от правительства Украины и украинских олигархов. Деньги были направлены П.Манафорту для того, чтобы он поддерживал В.Януковича. После того, как экс-глава Украины в 2014 году покинул страну, доход П.Манафорта резко упал, отмечала британская газета "Гардиан".

Западные СМИ сообщали, что П.Манафорт может быть приговорен к длительному лишению свободы в том случае, если его признают виновным по всем предъявленным пунктам обвинения.