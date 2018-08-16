На Алеутских островах США зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,4 зарегистрирован в акватории Тихого океана в районе Алеутских островов (Аляска, США), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:56 мск в четверг землетрясения имел координаты 51.36 градуса северной широты и -177.88 градуса западной долготы. Эпицентр находился примерно в 25 км к югу от южной оконечности острова Танага.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмическое событие оценивается как "опустошительное".