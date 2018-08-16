В Кабуле напали на учебный центр управления нацбезопасности Афганистана

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Учебный центр управления национальной безопасности Афганистана, расположенный в районе Чохорохаи Камбар в Кабуле, подвергся вооруженному нападению в четверг утром, сообщают местные СМИ.

В этом районе слышна стрельба, подъездные пути блокируются силовыми структурами, отмечают издания. Власти пока не комментируют происходящее.

Накануне в столичном квартале Даште-Барчи, на западе афганской столицы, преимущественно заселенном шиитами, террорист-смертник атаковал учебный центр "Мавауд", в результате чего погибли 48 человек, ранены 67.