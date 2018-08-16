Молдавский лоукостер Fly One сообщил о проблемах с рейсами в РФ

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Молдавский лоукостер Fly One сообщил о проблемах с выполнением рейсов в РФ.

По данным Fly One, российские власти "ввели некоторые ограничения" в отношении авиакомпаний, который используют "мокрый" лизинг, то есть арендуют самолеты вместе с экипажем у других перевозчиков. Речь идет о запрете на полеты в воздушном пространстве РФ, уточняет компания.

"По этой причине самолеты, работающие в РФ, будут перенаправляться в другие пункты назначения, что вызовет задержки на короткий период времени. Приносим свои извинения за созданные неудобства и обещаем приложить усилия, чтобы избежать этих задержек", - говорится в сообщении.

В Минтрансе РФ пока не ответили на запрос "Интерфакса" по этому поводу.

Источник агентства в отрасли пояснил, что межправсоглашения о полетах в РФ фактически исключают использование схемы "мокрого" лизинга. Он предположил, что для Fly One, начавшей коммерческую деятельность в 2016 году, на первое время было сделано исключение.

По данным сайта Fly One, в ее парке сейчас всего три самолета: два Airbus A320 и один A319. Столько же и российских направлений: два рейса в неделю выполняются из Кишинева в Москву (во "Внуково" и "Домодедово"), по одному - в Санкт-Петербург и Воронеж.