Сотрудники комитета госдоходов Армении провели обыск в офисе дочки РЖД

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники комитета госдоходов Армении в ночь на 15 августа пришли в офис ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100%-ная дочка ОАО "Российские железные дороги"), сообщил председатель комитета Давид Ананян журналистам в четверг после заседания правительства.

"Проводятся некоторые действия, которые разглашению не подлежат. Людей в масках не было, они были в машинах. В конце помогли сотрудникам перевезти некоторые документы", - сказал Ананян.

В свою очередь армянские СМИ сообщают, что в ночь на 15 августа сотрудники комитета госдоходов в сопровождении людей в масках вошли в офис ЮКЖД, провели обыск и изъяли документы. МИ со ссылкой на источники отмечают, что обыск прошел в связи с обвинением в неуплате налогов на 9,7 млн драмов (около $20 тыс.). Выяснилось, что ЮКЖД не получала решения о возбуждении уголовного дела, а решение о проведении обыска было доставлено 14 августа в 22:00 по местному времени (21:00 по Москве). Обыск проходил с 00:00 до 8:30 по местному времени.

Обыск проходил с нарушениями законодательства Армении, понятые не имели при себе документов, подтверждающих личность, обыскивались также личные вещи сотрудников, а с целью оказания психологического давления в мероприятиях участвовал спецназ, отмечается в СМИ. ЮКЖД готовится направить письменную жалобу властям Армении.

Отвечая на вопрос, почему сотрудники комитета госдоходов проводили действия в офисе компании в ночное время, Ананян в четверг сказал журналистам: "Потому что санкцию от суда получили поздно".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 августа принял генерального директора ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" Сергея Валько, сообщила пресс-служба правительства.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с деятельностью, текущими и будущими планами ЮКЖД. "Были также затронуты вопросы развития и модернизации транспортной инфраструктуры, объемов пассажирских и грузовых перевозок, обеспечения доступности и повышения эффективности услуг", - говорится в сообщении.

ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключенного "Российскими железными дорогами" и республикой в 2008 году. Соглашение было подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.