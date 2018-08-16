Китайский браузер Redcore обвинили в клонировании Google Chrome

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Китайский стартап Redcore, привлекший от инвесторов $60 млн на создание собственного интернет-браузера, использовал при его создании файлы Google Chrome, пишет Financial Times.

Ранее пользователи изучили установочные файлы браузера и обнаружили среди них файл "chrome.exe", а также файлы с логотипами браузера Google Chrome.

Представители компании признали, что использовали Chrome в качестве основы для своей разработки, однако внесли в него существенные изменения, чтобы адаптировать его к нуждам китайских пользователей.

"Файлы Chrome входят в каталог установки, потому что наш браузер основан на открытой части кода Chrome", - цитирует сооснователя Redcore Гао Цзина ресурс China News.

Накануне Redcore заявила, что они создали "единственный в мире полностью китайский браузер, чтобы положить конец монополии США". По информации компании, этим браузером уже пользуются Госсовет Китая, космическое агентство страны и ряд крупнейших компаний, включая Xiaomi и PetroChina.