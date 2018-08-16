В парламенте Эстонии высказались против перехода на зимнее время

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Комиссия по делам ЕС парламента Эстонии приняла в четверг решение поддержать решение правительства отказаться от перехода на зимнее время.

Если правительство неделю назад не приняло решения, на какое конкретно время перейти, то парламентарии высказались за летнее время. Комиссия также предложила продвигать эту инициативу в ЕС. Свое решение она передаст в ближайшее время Европейской комиссии.

"Сейчас ведутся публичные консультации: у граждан ЕС и государств Евросоюза спрашивают, нужно ли прекратить перевод стрелок. Для улучшения торговых отношений важно, чтобы в Эстонии в любом случае действовало то же самое время, что и у ближайших соседей", - пояснил председатель комиссии Тоомас Витсут.

Он также отметил, что летнее время позволит жителям страны "больше действовать при свете дня".

В настоящее время из соседей Эстонии одинаковое время в Латвии, Литве, Финляндии. В летний период совпадает время и с Москвой, в России уже давно отказались от перевода стрелок.