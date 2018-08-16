На подлете к российской базе в Сирии за месяц уничтожили 45 беспилотников

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Боевики продолжают атаки на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, заявили в Минобороны РФ.

"За последний месяц 45 беспилотных летательных аппаратов, снаряженных самодельными взрывными устройствами, были уничтожены средствами ПВО базы или РЭБ. Только за последние три дня было сбито пять беспилотников",- сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, за последний месяц число попыток совершения терактов при помощи дронов увеличилось.

Он подчеркнул, что в самодельных БПЛА используются современные технологии - в частности, системы навигации, управления и сброса взрывного устройства.

"Это однозначно позволяет сказать, что какая-то сторона, обладающая технологией производства подобных средств, предоставила их международным террористическим группировкам. Несмотря на казалось бы кустарный внешний вид данных БПЛА, они собраны по всем правилам с использованием знаний аэродинамики, систем автоматического управления и других", - сказал генерал, демонстрируя беспилотники, один из которых был сделан из дерева.

"Конечно, предоставление технологий сборки и эксплуатации БПЛА террористам - это преступление со стороны тех, кто предоставил эти технологии", - добавил генерал.

Конашенков отметил, что такие устройства невозможно собрать, не имея технологий. "Российские специалисты проанализировали БПЛА, которые были уничтожены или перехвачены, и пришли к выводу, что данные самодельные БПЛА собираются по четкой разработанной специалистами инструкции и, соответственно, эксплуатация также производится по инструкции", - сообщил он.

По словам Конашенкова, самодельные беспилотники имеют размах крыльев до 3,5 м, дальность полета более 100 км и способны набирать высоту до 3,5 тыс. м. Один БПЛА способен нести до 10 самодельных взрывных устройств.

Он подчеркнул, что все БПЛА, приближающиеся к авиабазе, двигались с северо-запада (провинция Идлиб) - с территорий, подконтрольных террористам.