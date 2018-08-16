Готовящийся по инициативе Трампа военный парад подорожал до $92 млн

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Оценочная стоимость военного парада, который планируется провести в Вашингтоне 10 ноября, увеличилась с $12 млн до $92 млн. Об этом сообщает в четверг американский телеканал CNBC со ссылкой на источник в Пентагоне.

По полученным телеканалом данным, в эту сумму включены расходы на безопасность и транспортировку техники.

О предварительных данных по затратам на парад в размере $12 млн сообщал в прошлом месяце телеканал CNN.

Представитель Пентагона рассказал CNBC, что официальные данные по стоимости парада будут объявлены в ближайшем будущем.

Высокая стоимость военного парада может подстегнуть противников данного мероприятия как со стороны демократов, так и ряда республиканцев, отмечает издание The Hill.

"Я считаю, что уверенность ведет себя тихо, а небезопасность кричит громче всех. Америка - самая могущественная страна в истории человечества, и не нужно это выставлять напоказ", - заявил журналистам сенатор Республиканской партии Джон Кеннеди.

Президент принял решение о проведении парада после того, как побывал на военном параде в Париже в июле 2017 года, и это мероприятие произвело на него сильное впечатление.

Трамп изначально пожелал провести парад в День независимости США 4 июля, однако позже он был перенесен на 10 ноября. 11 ноября в США празднуют День ветеранов.