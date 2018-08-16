При госдепе США создали Инициативную группу по Ирану

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг объявил о создании Инициативной группы по Ирану.

"Я рад объявить о создании Инициативной группы по Ирану", - заявил он.

По его словам, в задачу этой группе поставлены "планирование, пересмотр и согласование всех аспектов деятельности госдепартамента, связанной с Ираном".

Координировать иранское направление, по словам Помпео, будет Брайан Хук, который до сих пор занимал должность директора управления госдепартамента по политическому планированию.

Ранее США возобновили действие первого блока санкций против Ирана. Он включает в себя санкции на покупку властями Ирана денежных знаков США, санкции в отношении Ирана на торговлю золотом и другими ценными металлами, а также графитом, алюминием, сталью, углем и программным обеспечением, используемым в промышленности. Также под санкции подпадают транзакции, связанные с иранским риалом, иранский госдолг и автомобильный сектор Ирана.

Остальные санкции США в отношении Ирана вновь вступят в силу 5 ноября.

Сделка по иранской ядерной программе (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), заключенная в 2015 году при администрации предыдущего президента США Барака Обамы, была основанием для снятия с Ирана международных санкций, введенных за разработки ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп долгое время называл СВПД неприемлемой сделкой. В мае 2018 года объявил о выходе страны из СВПД, а также о восстановлении существовавших до подписания соглашения санкций против Тегерана, в том числе и против иностранных компаний, которые будут продолжать деловые связи с Ираном.

Трамп заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая СВПД. "Сегодня мы располагаем точными доказательствами того, что обещания Ирана были ложью", - сказал Трамп.

"Сделка позволила Ирану сохранить доступ к урану и со временем (позволила бы) разработать ядерное оружие. Сделка сняла санкции с Ирана в обмен на очень незначительные ограничения по ядерной активности режима и никаких ограничений - в связи со злонамеренным поведением", - отмечал Трамп.

По словам американского президента, документ не охватывает некоторых важных вопросов, в частности - проблему разработки Ираном баллистических ракет.