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Число жертв наводнения в Индии превысило 160 человек

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Число жертв наводнений в индийском штате Керала достигло 164 человек, пишет газета The Times of India.

Накануне сообщалось о 100 погибших.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил сложившуюся ситуацию с главным министром штата Пинараем Виджаяном, в пятницу он отправится в Кералу, чтобы оценить масштаб бедствия.

Всего в штате проживают 33 млн человек. В пятницу офис главного министра выпустил предупреждение с красным, наивысшим уровнем опасности и призывом к жителям всех 13 округов соблюдать осторожность.

Штат Керала расположен на юго-западе Индии, он славится пляжами и чайными плантациями. Ежегодно Керала страдает от проливных дождей и наводнений, однако в этом году ущерб от природных бедствий несравнимо выше, чем в предыдущие годы, отмечают местные СМИ.

В результате непрекращающихся дождей из берегов вышли более 44 рек, обрушились несколько мостов, на 33 плотинах сообщили о затоплениях. На территории всего штата объявлена тревога. По данным правительства, уничтожены 10 тыс. километров автодорог, десятки тысяч домов разрушены или повреждены.

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