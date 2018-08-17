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В мире Дипломатическая война с США

Москва направила США ноту протеста из-за ситуации вокруг российских диппредставительств

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Россия направила госдепу США ноту протеста в связи с продолжающимися нарушениями Вашингтоном норм международного права в отношении российских диппредставительств, заявили в пятницу в МИД РФ.

"В связи с продолжающимся грубым нарушением Соединенными Штатами Америки норм международного права в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации на территории США министерство иностранных дел РФ выразило Государственному департаменту решительный протест, направив по дипломатическим каналам соответствующую ноту", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на его сайте в пятницу.

На Смоленской площади подчеркнули, что к сложившейся ситуации, последствия которой "выходят далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивают интересы всего международного сообщества, было также привлечено внимание ООН".

"Генеральному секретарю Организации 18 мая с.г. передано соответствующее Сообщение Российской Федерации для подготовки доклада 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - отмечается в сообщении.

Дипломатическое противостояние

Генконсульство России в Сан-Франциско и здания торгового представительства в Вашинтоне и Нью-Йорке были закрыты по решению властей США со 2 сентября 2017 года.

26 марта 2018 года администрация президента США объявила о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Кроме того, американская сторона потребовала освободить до 25 апреля здание резиденции генконсула РФ в Сиэтле, которое является российской дипсобственностью.

В ответ 29 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ответом России на выдворение из США 60 российских дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле станет высылка из РФ аналогичного количества дипломатов и отзыв согласия на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге. Он предупредил, что ответные меры будут "зеркальными и не только".

Вечером того же дня МИД РФ официально объявил об отзыве согласия на открытие и функционирование генконсульства США в Петербурге. Российские власти дали два дня на полное освобождение здания на Фурштатской улице. 27 апреля сообщалось, что США освободили здание резиденции в Петербурге.

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Теги: РФ, США

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