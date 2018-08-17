В Баку опровергли информацию об операции азербайджанских военных в Карабахе

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения о попытке нападения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Подразделения азербайджанской армии никакую операцию не проводили и полностью контролируют оперативную обстановку", - заявили агентству "Интерфакс" в министерстве обороны.

Ранее в пятницу пресс-служба Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила, что 15 азербайджанских военных попытались атаковать ее позиции в зоне карабахского конфликта.