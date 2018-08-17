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Количество жертв наводнений в Индии превысило 300 человек

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Число жертв наводнений в штате Керала на юге Индии возросло до 324 человек. Об этом сообщает британская газета The Independent со ссылкой на официальные данные местных властей.

Местные чиновники отмечают, что это "самая страшная катастрофа в стране за последние 100 лет".

Ранее сообщалось о 164 жертвах наводнений.

В результате непрекращающихся дождей из берегов вышли более 44 рек, обрушились несколько мостов, на 33 плотинах сообщили о затоплениях. На территории всего штата объявлена тревога.

Аэропорт в городе Кочи, расположенный недалеко от реки Перияр, объявил о приостановке всех полетов до 26 августа из-за затопления. Рейсы перенаправляются в соседние воздушные гавани.

Метеорологи накануне предупреждали, что до 18 августа ситуация вряд ли наладится: согласно их прогнозам ожидаются сильные ливни.

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