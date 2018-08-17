Главные новости
В РоссииПутин предложил кандидатов на должности глав Дагестана и ИнгушетииЭкономикаВ правительстве не одобрили идею изымать допприбыль бизнеса через налогиСпортISU обнулил все рекорды в фигурном катании
В мире

В Чили задержан мужчина за звонки о бомбах на борту самолетов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Чилийская полиция в пятницу задержала человека, который, предположительно, распространил ложную информацию о наличии бомб в самолетах двух национальных авиакомпаний, сообщили западные СМИ.

По их информации, 29-летнего мужчину из города Антофагаста на севере страны, задержали после того, как полиции удалось "установить геолокацию телефонов, с которых были сделаны звонки с угрозами о наличии взрывных устройств на различных рейсах".

Ранее сообщалось, что в результате звонков пострадали 11 авиарейсов перевозчиков Latam и Sky как внутри Чили, так международные рейсы в Перу и Аргентину.

Из-за действий телефонного террориста одному самолету авиакомпании Latam, на борту которого находилось более 80 пассажиров, пришлось совершить экстренную посадку в Лиме.

Кроме того, еще одного мужчину полиция задержала в аэропорту чилийской столицы Сантьяго, когда он сказал, что у него в багаже бомба. Однако сразу после того, как его арестовали, он сказал, что это была шутка. Полицейские обыскали его, и ничего не обнаружили.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Чили
В мире
"Самый бедный в мире президент" отказался еще и от пенсии сенатора"Самый бедный в мире президент" отказался еще и от пенсии сенатора
Бывший лидер Уругвая Хосе Мухика известен скромным образом жизни и тем, что отдавал почти всю зарплату на благотворительностьПодробнее
 КНДР потребовала от США подписать мирный договорКНДР потребовала от США подписать мирный договор
Это разрядит напряженность на Корейском полуострове, считают в ПхеньянеПодробнее
 Трамп пригрозил снизить уровень поддержки ТурцииТрамп пригрозил снизить уровень поддержки Турции
Президент США требует освободить американского пастораПодробнее
 Посольство РФ потребует от властей США прекратить давление на арестованную россиянку БутинуПосольство РФ потребует от властей США прекратить давление на арестованную россиянку Бутину
Условия содержания Бутиной в тюрьме неприемлемы, ей не оказывается необходимая медпомощь, заявляют дипломатыПодробнее
СМИ узнали о возможности переговоров Путина и Эрдогана в ТегеранеСМИ узнали о возможности переговоров Путина и Эрдогана в Тегеране
Президенты России и Турции могут встретиться в рамках саммита РФ-Иран-ТурцияПодробнее
 Украина анонсировала новые ограничения в сообщении с РФУкраина анонсировала новые ограничения в сообщении с РФ
Предложения министерства инфраструктуры Украины будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщенияПодробнее
 Шеф Пентагона оказался не в курсе российского спутника, который Госдеп счел космическим оружиемШеф Пентагона оказался не в курсе российского спутника, который Госдеп счел космическим оружием
Ранее российская сторона назвала заявления из Госдепа клеветническими и основанными на подозренияхПодробнее
 Трамп подписал приказ, упрощающий процедуру применения кибероружияТрамп подписал приказ, упрощающий процедуру применения кибероружия
Детали приказа неизвестны, но он снимает ограничения на использование кибероружияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 августа6 фото
17 августа
Фотохроника 17 августа
Ушла из жизни Арета Франклин10 фото
16 августа
Ушла из жизни Арета Франклин
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин предложил кандидатов на должности глав Дагестана и ИнгушетииЭкономикаВ правительстве не одобрили идею изымать допприбыль бизнеса через налогиСпортISU обнулил все рекорды в фигурном катанииМоскваИз-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверкуЭкономикаПроизводители колбасы попросили правительство помочь повысить ценыЭкономикаМинкомсвязи собралось ужесточить требования к сим-картам по "закону Яровой"

Fitch подтвердило суверенные рейтинги РФ на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом

В Чили задержан мужчина за звонки о бомбах на борту самолетов

Судья в деле Манафорта отказался разглашать имена присяжных из-за угроз

Нефть разлилась на площади 8,6 тыс. кв. метров в Сургуте

Эксперты РЖД оценили трудности строительства моста на Сахалин

По предварительным подсчетам, цена строительства может составить более 540 млрд рублей без НДС Подробнее

Суд в Армении освободил двух членов группировки, захватившей с оружием полк ППС

Рубль снизился к доллару и евро на последних торгах недели

В ООН призвали допустить осужденного экс-президента Бразилии до президентских выборов

Что произошло за день: пятница, 17 августа

Названы претенденты на должности глав Дагестана и Ингушетии, обнулены все рекорды в фигурном катании, скончался обладатель "Русского Букера" Шаров Подробнее

Пашинян решил изменить конституцию Армении во избежание отставки перед досрочными выборами

Внешний госдолг РФ снизился до минимума с конца 2012 года после погашения евробондов

Фотохроника 17 августа

Фотохроника 17 августа6 фото

СМИ сообщили о вероятном захвате танкера сомалийскими пиратами

Судно управлялось грузино-российским экипажем из 19 человек Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru