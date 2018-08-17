В Чили задержан мужчина за звонки о бомбах на борту самолетов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Чилийская полиция в пятницу задержала человека, который, предположительно, распространил ложную информацию о наличии бомб в самолетах двух национальных авиакомпаний, сообщили западные СМИ.

По их информации, 29-летнего мужчину из города Антофагаста на севере страны, задержали после того, как полиции удалось "установить геолокацию телефонов, с которых были сделаны звонки с угрозами о наличии взрывных устройств на различных рейсах".

Ранее сообщалось, что в результате звонков пострадали 11 авиарейсов перевозчиков Latam и Sky как внутри Чили, так международные рейсы в Перу и Аргентину.

Из-за действий телефонного террориста одному самолету авиакомпании Latam, на борту которого находилось более 80 пассажиров, пришлось совершить экстренную посадку в Лиме.

Кроме того, еще одного мужчину полиция задержала в аэропорту чилийской столицы Сантьяго, когда он сказал, что у него в багаже бомба. Однако сразу после того, как его арестовали, он сказал, что это была шутка. Полицейские обыскали его, и ничего не обнаружили.