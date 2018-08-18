Трамп предложит новые правила борьбы с изменением климата

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - На следующей неделе президент США Дональд Трамп преложит изменения в правила по борьбе с изменением климата, которые должны облегчить жизнь производителям выбросов, сообщила в субботу The New York Times.

Ожидается, что предложение прозвучит во вторник в Западной Виргинии на встрече Трампа со сторонниками. Проект новых нормативов фактически отменяет меры по сокращению выбросов заводов, сжигающих каменный уголь, принятые администрацией Барака Обамы.

Документ предыдущей администрации до сих пор не вступил в силу. Верховный суд заблокировал его действие в 2016 году по иску угледобывающих стран, чтобы заслушать их аргументы. Администрация Трампа предлагает снизить ограничения, которые обязывают предприятия снижать выбросы парниковых газов и использование угля.

Ранее Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало повсеместную критику в мире. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.