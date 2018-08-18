Следствие потребовало лишения свободы для бывшего советника Трампа

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Команда специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего вмешательство России в предвыборную кампанию 2016 года, потребовало лишения свободы на шесть месяцев для Джорджа Пападопулоса, бывшего советника кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN.

Пападопулос признал вину в том, что он дал ФБР ложные показания в рамках расследования о предполагаемом сговоре предвыборного штаба с Россией, причем признание было сделано ранее в октябре 2017 года.

Пападопулос сознался, что встречался с неким "профессором", который якобы имел значительные контакты с российскими официальными лицами. В свою очередь "профессор" свел Пападопулоса с "россиянкой", также связанной с высокопоставленными представителями российских властей. Кроме этого, "профессор" якобы представил Пападопулоса российскому послу в Лондоне. Прзднее стало известно, что "профессора" зовут Джозеф Мифсуд.

"Пападопулос утверждал, что темой их беседы была "организация встречи между нами и российским руководством для обсуждения отношений между США и Россией при (будущем - ИФ) президенте Трампе". Предполагаемый разговор проходил 24 марта 2016 года, после чего Пападопулос поставил о нем в известность представителей предвыборного штаба Трампа. Впоследствии Пападопулос якобы вел переписку с иностранцами для организации возможной встречи.