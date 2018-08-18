Президент Таджикистана награжден высшей госнаградой Узбекистана

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон указом главы Узбекистана Шавката Миризеева награжден орденом "Эл юрт хурмати", сообщают в субботу узбекские СМИ.

Мирзиеев вручил орден "Эл юрт хурмати" (орден "всенародного признания и уважения") лидеру Таджикистана накануне в Ташкенте.

Президент Таджикистана Рахмон 17-18 августа совершает государственный визит в Узбекистан по приглашению президента Шавката Мирзиеева.

Накануне состоялись переговоры глав государств в узком и расширенном формате. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной, коммуникационной сферах, а также культурно-гуманитарное и межрегиональное сотрудничество. Также состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам переговоров президенты Узбекистана и Таджикистана подписали Договор о стратегическом партнерстве двух стран, а также приняли совместное заявление.

В их присутствии подписан пакет из 27 межгосударственных, межправительственных, межведомственных документов.

Как ожидается, 18 августа в первой половине дня президент Таджикистана проведет встречи со спикером нижней палаты парламента Узбекистана Нуриддином Исмаиловым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Затем Рахмон из Ташкента поедет в Самарканд, где ознакомится с историческими памятниками города.

В последний раз президент Таджикистана посещал Узбекистан с государственным визитом в марте 1998 года.

3 сентября 2016 года он посетил Самарканд для участия в похоронах Ислама Каримова.