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Порошенко запретил взыскивать долги с предприятий ОПК в пользу России

Президент Украины подписал закон, который "защищает хоздеятельность таких предприятий от воздействия юрлица государства-оккупанта"

Порошенко запретил взыскивать долги с предприятий ОПК в пользу России
Президент Украины Петр Порошенко
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в законы Украины относительно решения некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников государственного концерна "Укроборонпром" перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития".

Как сообщила пресс-служба главы государства, этот закон предлагает механизмы защиты хозяйственной деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, от негативных последствий воздействия юридических лиц, зарегистрированных на территории "государства-агрессора и/или государства-оккупанта" или юрлиц с его иностранными инвестициями.

Закон вводит запрет на принудительное исполнение решений иностранных судов о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором (взыскателем) украинского предприятия-должника ОПК является юрлицо "государства-агрессора и/или государства-оккупанта" или юрлицо с соответствующими иностранными инвестициями или иностранное предприятие такого государства, а также запрет на осуществление производства по делу о банкротстве предприятий ОПК по заявлениям таких юрлиц.

Рада приняла

12 июля Верховная рада приняла во втором чтении и в целом закон, освобождающий предприятия госконцерна "Укроборонпром" от обязательств по расторгнутым договорам в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) с РФ (законопроект №6697).

Из пояснительной записки следует, что в связи с принятым руководством государства в 2014 году "в условиях внешней российской агрессии" решением о расторжении ВТС с РФ, выполнение заключенных до августа 2014 года договоров в сфере ВТС с РФ стало невозможным, и предприятия-заказчики продукции стали обращаться в суды на территории РФ для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на ссылку украинских предприятий на обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора).

Согласно озвученным в парламенте оценкам, объем предъявленной к выплате предприятиям ОПК Украины задолженности по расторгнутым договорам в сфере ВТС с РФ, включая пени и проценты, оценивается в около 3,8 млрд грн.

Разрыв отношений

Украина в 2014 году прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения в связи с российской агрессией и аннексией Крыма. Правительство в мае 2015 года расторгло межправительственное соглашение с РФ в сфере ВТС от 1993 года. В августе того же года правительство денонсировало межправсоглашение с РФ о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности от 1993 года.

В августе 2017 года украинский кабмин расторг межправсоглашение с РФ от 2003 года о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны, в октябре - межправсоглашение с РФ от 2000 года о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения, в ноябре - межправсоглашение с РФ от 2005 года, регулирующее порядок взаимных поставок вооружения и военной техники (ВВТ), комплектующих и услуг военного назначения.

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Россия
В мире
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