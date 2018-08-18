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Путин покинул Австрию и направился в Берлин на встречу с Меркель

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, который в субботу посещал свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, покинул Грац и направляется в Германию, в резиденцию правительства в замке Мезеберг, сообщает газета Oesterreich.

Сегодня вечером он проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Свадьбу празднуют в ресторане Gasthaus Tscheppe неподалеку от коммуны Гамлитц в Южной Штирии, примерно в 240 километрах от Вены и в 50 километрах от города Грац. Ресторан располагает террасой, откуда открывается живописный вид на виноградники и окрестные горы и пригорки.

Путин на свадьбе главы МИД Австрии

7 фотографий
Владимир Путин танцует с Карин Кнайссль на ее свадьбеПоздравления молодоженам от австрийского канцлера Себастьяна КурцаКарин Кнайссль танцует с участником хора донских казаковВладимир Путин и Карин КнайссльВладимир Путин среди гостей свадьбыМолодожены - Карин Кнайссль и Вольфганг Мейлингер
Владимир Путин танцует с Карин Кнайссль на ее свадьбе
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Теги: Владимир Путин, Австрия, Германия

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