Путин покинул Австрию и направился в Берлин на встречу с Меркель

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, который в субботу посещал свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, покинул Грац и направляется в Германию, в резиденцию правительства в замке Мезеберг, сообщает газета Oesterreich.

Сегодня вечером он проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Свадьбу празднуют в ресторане Gasthaus Tscheppe неподалеку от коммуны Гамлитц в Южной Штирии, примерно в 240 километрах от Вены и в 50 километрах от города Грац. Ресторан располагает террасой, откуда открывается живописный вид на виноградники и окрестные горы и пригорки.