Дипмиссия РФ при ООН выразила соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Постпредство РФ при ООН выразило соболезнования в связи со смертью бывшего генерального секретаря Всемирной организации Кофи Аннана, назвав его выдающимся человеком и профессионалом высочайшего класса, который войдет в историю.

"Присоединяемся к соболезнованиям руководства страны и обращаем слова нашей искренней поддержки к генеральному секретарю Антониу Гутеррешу, Секретариату ООН, а также родным и близким этого выдающегося человека, которого многие сотрудники Постоянного представительства имели честь знать лично", - говорится в сообщении российской дипмиссии, поступившем в "Интерфакс".

В постпредстве отметили, что Кофи Аннан "войдет в историю как профессионал высочайшего класса, посвятивший всю свою жизнь благородной миссии повышения авторитета и значимости всемирной Организации в международных отношениях, ее совершенствования в соответствии с требованиями времени".

"После истечения срока полномочий в качестве генерального секретаря он продолжил вносить весомый вклад в дело мира и укрепление глобальной стабильности. Его богатое наследие, достижения за десятилетия самоотверженной службы во благо ООН, несомненно, останутся в памяти будущих поколений", - подчеркнули в дипмиссии.

В постпредстве сообщили, что передали генсеку ООН Антониу Гутеррешу соболезнования президента России Владимира Путина, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и главы МИД РФ Сергея Лаврова в связи с кончиной Кофи Аннана.