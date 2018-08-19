В Джалалабаде спецслужбы задержали четырех террористов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Спецслужбы Афганистана задержали в городе Джалалабад на востоке страны четырех террористов-смертников, но пятому удалось привести в действие взрывное устройство, сообщил в воскресенье телеканал 1TV со ссылкой на управление безопасности провинции.

По версии телеканала, сотрудники силовых структур преследовали группу террористов из пяти человек. Один из них произвел самоподрыв, остальные задержаны.

По предварительным данным, смертник привел в действие взрывное устройство примерно в 16:30 по местному времени (15:00 по Москве) внутри медресе. Сведений о жертвах теракта пока нет.