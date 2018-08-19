В мире

Активистки FEMEN устроили акцию на брюссельском цветочном ковре

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Полиция Брюсселя задержала двух активисток группы FEMEN во время проводившейся ими акции на знаменитом цветочном ковре, выложенном на исторической Гран-пляс бельгийской столицы.

Две молодые женщины с обнаженной грудью выступили с обличением вызвавшего бурные политические дискуссии решения федерального правительства Бельгии содержать детей мигрантов в закрытом центре, сообщили бельгийские СМИ со ссылкой на официального представителя столичной полиции.

Участницы акции держали плакат, осуждающий это решение. Надпись была повторена на их груди. На спинах активисток можно было прочитать по-английски: "Позор Бельгии!"

Они были допрошены в полиции и освобождены.

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Теги: Бельгия, FEMEN
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