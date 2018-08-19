Водителю украинского автобуса, попавшего в Польше в аварию, предъявили обвинения

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Перемышля выдвинула обвинения водителю украинского автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в Польше 17 августа, сообщает в воскресенье "Польское радио".

Как сообщила заместитель окружного прокурора Беата Стажецька-Скшипец, 42-летнего водителя допросили в качестве подозреваемого в воскресенье 19 августа и предъявили ему обвинения. Мужчина не признал своей вины и дал объяснения.

"Подозреваемый рассказал, что дорога была тяжелой, а он не был ознакомлен с этим маршрутом. Когда он увидел знак, информировавший о серпантине, ехал со скоростью 50-60 километров в час, а знака об ограничении скорости до 30 км/ч он не заметил", - говорится в сообщении.

Допрос подозреваемого гражданина Украины продолжался более четырех часов. Прокуратура будет ходатайствовать об аресте на три месяца.

Заместитель прокурора отметила, что по заключению судебного эксперта водитель ехал со скоростью, которая значительно превышала разрешенную. Предварительно - 75 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Польше сорвался с откоса дороги и перевернулся автобус с 54 украинцами. Трое погибли, 18 человек получили ранения, в том числе девять - серьезные.

Водитель автобуса, который перевозил туристов из Львова в Вену, пробил энергоемкий барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого автобус перевернулся и сорвался с откоса.