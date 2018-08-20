Министры обороны России и Египта проведут заседание комиссии по ВТС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству проведут в понедельник в Москве в преддверии форума "Армия-2018" министры обороны России и Египта, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Отдельно хотел бы подчеркнуть тот факт, что буквально накануне форума состоится очередное заседание межправительственной комиссии по ВТС с Египтом под руководством министров обороны двух стран", - сказал Шугаев в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Для понимания, межправительственная комиссия - это не просто протокольная встреча руководителей оборонных ведомств, это огромный пласт предварительной работы экспертов, групп и подгрупп, подписание протоколов и согласование позиций. Само проведение столь масштабного и значимого мероприятия накануне форума "Армия" свидетельствует о высоком уровне отношений между Россией и Египтом, о характере нашего взаимодействия в области двустороннего ВТС", - сказал Шугаев.

Военно-промышленный форум "Армия" открывается 21 августа в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот".

Ранее СМИ сообщали, что у России и Египта есть пакет контрактов в сфере ВТС примерно на $3,5 млрд, подписанный в 2014 году. Соглашения подразумевают поставки Каиру российских систем противовоздушной обороны, артиллерии, стрелкового оружия, а также авиации.

Озвучивались данные, что в 2016 году Россия передала Египту три дивизиона зенитных ракетных систем "Антей-2500". Согласно некоторым данным, РФ поставит Египту 46 истребителей МиГ-29.

В июле 2017 года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что РФ досрочно передала Египту первую партию МиГ-29. "Остальные работы будут производиться в соответствии с графиком", - сказал тогда Михеев.

Россия также поставляет по контракту Египту ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор".

Кроме того, с Египтом продолжаются переговоры о заключении контракта на поставку корабельных вертолетов Ка-52К "Катран" для оснащения вертолетоносцев "Мистраль". О том, что Россия выиграла тендер на поставку "Катранов" Египту, было объявлено летом прошлого года.

Как сообщал "Интерфакс", правительство РФ в конце ноября 2017 года одобрило представленный Минобороны России проект межправительственного соглашения с Египтом о порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры двух стран.