Apple удалила тысячи приложений из китайского App Store

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Apple Inc удалила из китайской версии магазина App Store тысячи азартных игр, являющихся незаконными в КНР, сообщает CNBC

"Азартные игры являются незаконными и не разрешены для распространения в App Store в Китае, - заявила в понедельник Apple. - Мы уже удалили многие приложения и разработчиков за попытку распространить нелегальные приложения азартных игр в нашем App Store, и мы сохраняем бдительность, чтобы выявить таких разработчиков и запретить им доступ к App Store".

Еще до выхода официального пресс-релиза Apple китайский телеканал CCTV сообщил, что Apple удалила 25 тыс. приложений из китайского App Store. Apple, однако, не подтвердила данные CCTV о количестве удаленных приложений, пишет Dow Jones.

Ранее американская компания подверглась критике со стороны CCTV, который посчитал, что Apple прилагает недостаточно усилий для защиты пользователей в КНР от нелегальных приложений.

"Apple сама установила правила допуска приложений в свой магазин, однако не следует им, что привело к распространению фальшивых лотерей и азартных игр в App Store", - говорилось в сюжете, показанном в воскресенье CCTV.

Согласно данным министерства промышленности и информационных технологий, в китайском сегменте App Store предложены более 1,8 млн приложений.

В 2017 году Apple удалила из китайского App Store порядка 700 VPN-приложений в связи с введенными в КНР ограничениями. VPN-приложения используются для обхода блокировок и получения доступа к запрещенным в КНР сайтам.