Главные новости
ЭкономикаПравительство поможет попавшему под санкции "СМП банку" РотенберговЭкономика"Вымпелком" отменяет внутрисетевой роуминг для своих абонентовВ миреПравительство Молдавии решило не заключать новый договор с "Газпромом"
В мире

Apple удалила тысячи приложений из китайского App Store

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Apple Inc удалила из китайской версии магазина App Store тысячи азартных игр, являющихся незаконными в КНР, сообщает CNBC

"Азартные игры являются незаконными и не разрешены для распространения в App Store в Китае, - заявила в понедельник Apple. - Мы уже удалили многие приложения и разработчиков за попытку распространить нелегальные приложения азартных игр в нашем App Store, и мы сохраняем бдительность, чтобы выявить таких разработчиков и запретить им доступ к App Store".

Еще до выхода официального пресс-релиза Apple китайский телеканал CCTV сообщил, что Apple удалила 25 тыс. приложений из китайского App Store. Apple, однако, не подтвердила данные CCTV о количестве удаленных приложений, пишет Dow Jones.

Ранее американская компания подверглась критике со стороны CCTV, который посчитал, что Apple прилагает недостаточно усилий для защиты пользователей в КНР от нелегальных приложений.

"Apple сама установила правила допуска приложений в свой магазин, однако не следует им, что привело к распространению фальшивых лотерей и азартных игр в App Store", - говорилось в сюжете, показанном в воскресенье CCTV.

Согласно данным министерства промышленности и информационных технологий, в китайском сегменте App Store предложены более 1,8 млн приложений.

В 2017 году Apple удалила из китайского App Store порядка 700 VPN-приложений в связи с введенными в КНР ограничениями. VPN-приложения используются для обхода блокировок и получения доступа к запрещенным в КНР сайтам.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Apple, Китай
В мире
Правительство Молдавии решило не заключать новый договор с "Газпромом"Правительство Молдавии решило не заключать новый договор с "Газпромом"
Министр экономики страны заявил, что Кишинев будет ждать строительства газопровода, который свяжет газотранспортные системы Молдавии и РумынииПодробнее
 Иран не намерен пересматривать соглашение по атомуИран не намерен пересматривать соглашение по атому
Министр иностранных дел Ирана надеялся на отмену санкцийПодробнее
 Болтон встретится с ПатрушевымБолтон встретится с Патрушевым
На встрече обсудят "широкий спектр вопросов", в том числе сирийскийПодробнее
 Стало известно, чьи тела были захоронены в черном саркофаге в ЕгиптеСтало известно, чьи тела были захоронены в черном саркофаге в Египте
Захороненные в гранитном саркофаге люди не были древними правителями, а жидкость внутри не была эликсиром жизниПодробнее
В Тегеране заподозрили США в подготовке госпереворота в ИранеВ Тегеране заподозрили США в подготовке госпереворота в Иране
На этой неделе при госдепе США была создана Инициативная группа по ИрануПодробнее
 Эквадор ужесточил правила въезда для бегущих от кризиса жителей ВенесуэлыЭквадор ужесточил правила въезда для бегущих от кризиса жителей Венесуэлы
Люди въехали на территорию соседней Колумбии, но не могут ехать дальшеПодробнее
 Дипломаты посетили Марию Бутину в новой тюрьме в СШАДипломаты посетили Марию Бутину в новой тюрьме в США
Посольство РФ направит в госдеп очередной демарш с жесткой оценкой методов, применяемых к россиянкеПодробнее
 Путин и Меркель обсудили в Германии Сирию и УкраинуПутин и Меркель обсудили в Германии Сирию и Украину
Переговоры глав государств продлились около 3,5 часовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Путин на свадьбе главы МИД Австрии7 фото
18 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 августа6 фото
17 августа
Фотохроника 17 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаПравительство поможет попавшему под санкции "СМП банку" РотенберговЭкономика"Вымпелком" отменяет внутрисетевой роуминг для своих абонентовВ миреПравительство Молдавии решило не заключать новый договор с "Газпромом"ЭкономикаМантуров заявил о принятии решения по вхождению ОАК в РостехВ РоссииСледователи выявили подозреваемых во взяточничестве в РКК "Энергия"В миреСтало известно, чьи тела были захоронены в черном саркофаге в Египте

В Петербурге скончался старейший в мире покоритель Северного полюса

При обрушении крыши завода на Сахалине погибли трое граждан Киргизии

Следователи нашли меченые деньги в квартире главного фигуранта дела о мошенничестве в РКК "Энергия"

В Оренбургской области зарегистрировали региональную подгруппу по пенсионному референдуму

Талибы похитили сотню человек после предложения афганских властей о перемирии

В учениях "Восток-2018" примут участие Китай и Монголия

Внезапная проверка боеготовности началась в Центральном и Восточном военных округах

Жителя Петербурга собрались направить на принудительное лечение за анекдот "ВКонтакте"

"Стройгазмонтаж" Ротенберга получил подряды на 300 км подвода к Nord Stream 2

Техдиректору "Зимней вишни" предъявили окончательное обвинение

Apple удалила тысячи приложений из китайского App Store

В Гидрометцентре обещали теплую погоду на выходных в Москве после "осеннего" похолодания

Обвинявшую Вайнштейна в домогательствах актрису заподозрили в приставаниях

Обвинявшую Вайнштейна в домогательствах актрису заподозрили в приставанияхАктивистка #MeToo Азия Ардженто заплатила $380 тысяч актеру Джимми Беннетту за молчание о домогательствах Подробнее

Московский кредитный банк продал лизинговую "дочку" за 1,55 млрд рублей

Большинство россиян заявили о существовании сил, пытающихся сломать духовные скрепы в стране

Большинство россиян заявили о существовании сил, пытающихся сломать духовные скрепы в странеТакже две трети респондентов считают, что существует группа лиц, стремящаяся подтасовать факты и переписать историю России, сообщили во ВЦИОМ Подробнее

В Екатеринбурге умер народный художник России Виталий Волович

PepsiCo купит поставщика аппаратов для производства газировки за $3,2 млрд

В Барселоне убили мужчину, пытавшегося напасть с ножом на полицейских

В массовом ДТП в Дагестане пострадали 18 человек

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru