Российский турист умер в испанском национальном парке во время треккинга

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российский турист скончался в испанском нацпарке Picos de Europa при прохождении 11-километрового пешеходного маршрута, сообщает El Comercio.

"В испанском национальном парке Picos de Europa во время прохождения 11-километрового пешеходного маршрута Ruta del Cares умер 63-летний российский турист, у него остановилось сердце", - пишет газета.

Когда турист начал путь, его самочувствие оценивалось как хорошее, однако через полчаса пути он стал задыхаться. Врач, сопровождавший группу путешественников, оказал ему медицинскую помощь, однако реанимировать мужчину не удалось. По данным издания, тело туриста из нацпарка забрала санитарная авиация.

Picos de Europa - национальный парк в Испании, который назван в честь горного хребта, расположен на территории провинций Астурия, Кантабрия и Леон. Был включен ЮНЕСКО во Всемирную сеть биосферных резерватов.