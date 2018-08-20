Полиция Барселоны расценила атаку на полицейских как теракт

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Полиция Барселоны рассматривает нападение на сотрудников полиции в районе Корнелья-де-Льобрегат как террористическую атаку, сообщает агентство Associated Press.

Ранее в понедельник стражи порядка ликвидировали мужчину, пытавшегося проникнуть на территорию полицейского управления. Преступник был вооружен ножом.

По данным местных СМИ, во время атаки мужчина пытался напасть на сотрудников полиции и выкрикивал при этом исламистские лозунги.

В полиции отметили, что у нападавшего - гражданина Алжира 1989 года рождения - были документы на право проживания в Испании.