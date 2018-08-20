В Медине скончался российский паломник

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Принимающий участие в хадже российский паломник умер в Медине, сообщил замглавы Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Паломник скончался от инсульта, сказал муфтий в понедельник на пресс-конференции в Москве. Вместе с тем он затруднился уточнить возраст, пол и местожительства погибшего.

Всего, по словам Аббясова, в нынешнем хадже принимают участие 22,5 тыс. россиян. Паломничество организовано с учетом запросов людей в жаркий сезон, на который оно пришлось в этом году. В частности, палатки на горе Арафат, где проходит главная церемония хаджа, оборудованы кондиционерами. Если же кому-то из паломников становится плохо, его лечение Саудовская Аравия берет на себя, даже если речь идёт о проведении такой дорогостоящей операции, как шунтирование.