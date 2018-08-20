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Около 15 человек погибли в Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации полиции

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Бразилии в ходе операции полиции по задержанию членов организованной преступной группировки в Рио-де-Жанейро погибли по меньшей мере 14 человек, сообщает в понедельник газета Folha de S.Paulo.

К полицейской операции, направленной на борьбу с наркоторговлей, в фавелах в окрестностях в Рио-де-Жанейро были подключены военные, всего в операции приняли участие 4,2 тыс. военнослужащих.

Последние полгода вопросами безопасности в Рио-де-Жанейро в связи с ростом уровня преступности занимается, в частности, военная полиция Бразилии.

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Теги: Бразилия, Рио-де-Жанейро
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