Около 15 человек погибли в Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации полиции

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Бразилии в ходе операции полиции по задержанию членов организованной преступной группировки в Рио-де-Жанейро погибли по меньшей мере 14 человек, сообщает в понедельник газета Folha de S.Paulo.

К полицейской операции, направленной на борьбу с наркоторговлей, в фавелах в окрестностях в Рио-де-Жанейро были подключены военные, всего в операции приняли участие 4,2 тыс. военнослужащих.

Последние полгода вопросами безопасности в Рио-де-Жанейро в связи с ростом уровня преступности занимается, в частности, военная полиция Бразилии.