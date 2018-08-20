Молдавский диакон заплатит компенсацию за окропление ЛГБТ-активистки святой водой

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Суд молдавского города Новые Анены признал православного диакона Геннадия Валуцэ виновным в "призывах к дискриминации по убеждениям и признаку сексуальной ориентации" за окропление святой водой ЛГБТ-активистки Анжелы Фроловой.

Суд встал на сторону ативистки и постановил выплатить ей 5 тыс. леев (около 20 тыс. рублей) компенсации морального ущерба и еще 7 тыс. леев (около 28 тыс. рублей) судебных издержек.

"Гонения начались. Легализованное вранье. Есть видео, на котором видно, что я не окропил святой водой эту лесбиянку. Но ДПМовская юстиция к радости либералов и кредиторов ЛГБТ встала на их сторону. Так будет с каждым, кто не будет терпим ко греху. Скоро и тюремные сроки будем получать. Но не сдадимся", - приводит комментарий отца Геннадия портал "Изборский клуб".

Судебные тяжбы диакона и ЛГБТ-активистки началась в 2014 году, после того как в телеэфире в ходе оживленного спора диакон окропил девушку святой водой, которая, как он заявил, "поможет вывести нечистую силу из всех представителей ЛГБТ-сообщества".

Фролова, представляющая организацию GenderDoc-M, посчитала эти действия дискриминацией, поскольку не является прихожанкой Православной церкви, и обратилась в суд. Отец Геннадий, в свою очередь, подал заявление в суд, в котором указывал, что священников нельзя привлекать к ответственности за дискриминацию.