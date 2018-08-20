В Италии в национальном парке из-за непогоды погибли восемь человек

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Жертвами непогоды в калабрийском национальном парке Поллино стали восемь человек, сообщает в понедельник агентство ANSA.
Травмы получили пять человек, еще 11 туристов, попавших в спровоцированный сильными дождями поток воды, остались невредимы.
На место происшествия прибыл глава регионального департамента гражданской защиты Карло Танси. Также на месте происшествия прибыли спасатели, в спасательной операции задействован вертолет.
В числе погибших четверо мужчин и четверо женщин, отмечает агентство Associated Press.
По его данным, в ущелье в парке находилось три туристических группы, однако сколько именно человек там было на момент инцидента, неизвестно.
"Проблема в том, что мы не знаем, сколько человек попали под этот поток", - заявил К.Танси.
Сообщается, что в результате сильных дождей в национальном парке повысился уровень воды в горном потоке. Несмотря на предупреждения о плохих погодных условиях в ущелье находились туристы, занимавшиеся рафтингом.
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