В Италии в национальном парке из-за непогоды погибли восемь человек

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Жертвами непогоды в калабрийском национальном парке Поллино стали восемь человек, сообщает в понедельник агентство ANSA.

Травмы получили пять человек, еще 11 туристов, попавших в спровоцированный сильными дождями поток воды, остались невредимы.

На место происшествия прибыл глава регионального департамента гражданской защиты Карло Танси. Также на месте происшествия прибыли спасатели, в спасательной операции задействован вертолет.

В числе погибших четверо мужчин и четверо женщин, отмечает агентство Associated Press.

По его данным, в ущелье в парке находилось три туристических группы, однако сколько именно человек там было на момент инцидента, неизвестно.

"Проблема в том, что мы не знаем, сколько человек попали под этот поток", - заявил К.Танси.

Сообщается, что в результате сильных дождей в национальном парке повысился уровень воды в горном потоке. Несмотря на предупреждения о плохих погодных условиях в ущелье находились туристы, занимавшиеся рафтингом.

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