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Украина обвинила РФ в задержании 150 судов на пути в украинские порты на Азовском море

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российская сторона задержала более 150 иностранных судов, следовавших в украинские порты на Азовском море, заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"У меня нет точных данных, но это, кажется, больше 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты. Причем тенденция сохраняется: пограничники российские продолжают осматривать те суда, которые следуют в украинские порты на Азовском море", - сказал Слободян в эфире телеканала "112. Украина" во вторник.

При этом, по его словам, суда, следующие в российские порты, проходят без задержек. "Они (российская сторона - ИФ) очень долго предоставляют разрешения прохождения по Керченскому проливу для тех судов, которые следуют в украинские порты. Судам приходится ожидать перед Керченским мостом по несколько суток. Иногда при этом сами члены судовой команды рассказывают нам, что суда, следующие в российские порты на Азовском море, проходят фактически без задержек, а те суда, которые следуют в украинские порты, вынуждены длительное время ожидать разрешения диспетчера о прохождении именно по Керченскому проливу", - заявил помощник главы Госпогранслужбы.

Он отметил, что досмотры следующих в украинские порты судов обычно осуществляются, когда те находятся в зонах, недоступных для патрулирования украинскими пограничниками.

По данным Мининфраструктуры Украины, в период с 29 апреля по 9 июля 2018 года спецподразделения РФ задержали для досмотра 93 судна, не объясняя причин.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян утверждал, что "РФ нарочно создает препятствия судам, следующим в украинские порты Азовского моря", посему следует ввести украинские зеркальные санкции и инициировать международные санкции.

17 июля президент Украины Петр Порошенко поручил руководству ВСУ принять меры в связи с незаконными остановками и досмотрами украинских и иностранных судов, идущих в порты Азовского моря.

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Теги: Украина, РФ
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