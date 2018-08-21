Россияне в 2018 году стали в четыре раза чаще просить убежища в Израиле

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Число запросов россиян на убежище в Израиле выросло в четыре раза по сравнению с 2017 годом, сообщает во вторник газета Haaretz.

"В первом полугодии 2018 года в аэропорту Израиля отказы во въезде в страну получили около 2,2 тыс. россиян из-за подозрений, что они едут не с целью туризма. Это в три раза больше, чем годом ранее: за весь 2017 год было 1,4 тыс. отказов", - пишет издание.

По данным газеты, основная причина отказа россиянам во въезде - многократно возросшие запросы граждан РФ на убежище в Израиле. Так, только за первые полгода 2018 года заявки на предоставление убежища подали 1344 россиянина, что в четыре раза больше, чем в 2017 году (635). Количество просьб на предоставление убежища от россиян ежегодно растет с 2015 года - тогда об убежище попросили 14 граждан РФ, в 2016 году - 395.

"Экономическая ситуация в Израиле сейчас лучше, чем в Африке, Восточной Европе и даже некоторых западноевропейских странах. Различия в заработной плате огромны, из-за чего многие мотивированы на переезд в Израиль. Так что переезд в страну на самом деле продиктован экономическими соображениями, а не поиском убежища", - отмечает газета.

Россиянам не требуется виза для въезда в Израиль, разрешенный срок пребывания составляет 90 дней в течение полугода.

Турпоток из России в Израиль в прошлом году вырос на 40% по сравнению с 2016 годом, страну посетило более 397 тыс. россиян.