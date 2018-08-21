МИД Сербии счел не соответствующими современным реалиям предложения Косово по границе

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Предложения руководства Косово по границе с Сербией не соответствуют современным реалиям, они никогда не будут претворены в жизнь, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"В Приштине вчера-позавчера праздновали день рождения Билла Клинтона. Я полагаю, что это единственное место в мире, кроме дома самого Билла Клинтона, где вообще праздновали его день рождения. Это как раз доказательство того, что они отстали от времени. Времена изменились, и то, о чем они думают, - ничего не получится", - заявил Дачич, отвечая во вторник на вопрос журналистов после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Так он ответил на вопрос, каким образом будут идти переговоры, учитывая, что Приштина "намерена взять под свой контроль Прешевскую долину, но не собирается отдавать под контроль Сербии населенный сербами север края".

По мнению Дачича, данная позиция руководства Косово "является доказательством того, насколько они вообще не готовы к какому-либо компромиссу".

"В сущности это показывает, насколько они все хотят реализации своего проекта "Великая Албания". Им этого мало, они бы дошли до города Ниш, они бы себе взяли и половину Черногории, и половину Македонии, и север Греции. При этом они абсолютно не понимают, что ситуация в мире изменилась", - сказал Дачич.

По его словам, инициативы Приштины могут воплотиться в жизнь, "когда на осине зацветет виноград".