Свыше ста россиянок, осужденных в Ираке за помощь террористам, попросили вернуть их на родину

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что к ней обратились более ста российских женщин, отбывающих в Ираке наказание за пособничество террористам, с просьбой содействовать их возвращению на родину.

Она отметила, что в понедельник получила из МИДа список с данными по 34 женщинам о том, что они осуждены на длительные сроки заключения. "Дети с ними могут быть только до трех лет, после трех лет их забирают в детские дома, судьба их дальше неизвестна", - добавила Москалькова.

"Чем я могу помочь этим женщинам? Конечно, мы пишем властям о возможности перевода их для дальнейшего отбывания наказания в Россию. Согласно российскому законодательству, они тоже совершили преступление как пособники запрещенной в России организации ИГ, но они согласны отбывать наказание в России. А как их забрать? Между Россией и Ираком нет соглашения о передаче для дальнейшего отбывания, нет и совместной конвенции о помощи по гражданским и политическим делам", - сказала она.