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Посольство РФ в Норвегии отреагировало на военное присутствие США

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - США в нарушение норвежских законов продвигаются к границам России с севера, растущее военное присутствие США в Норвегии вызывает сильную озабоченность российской стороны, заявили газете "Известия" в посольстве РФ в Осло.

"Посольство неоднократно высказывалось на этот счет, акцентируя внимание на непрерывном характере присутствия морпехов (состав меняется, общая численность наращивается) и широкой географии их "тренировок", включающей северные регионы Норвегии вблизи российской границы. (...) Считаем подобные действия норвежских властей ничем не спровоцированными, в особенности с учетом снижения оборонных расходов Россией в отличие от растущих военных бюджетов США и их союзников по НАТО", - сказали изданию в диппредставительстве РФ.

Российские дипломаты подчеркнули, что "подобный недружественный шаг идет вразрез с традиционной норвежской политикой неразмещения иностранных военных баз на территории страны в мирное время и резко контрастирует с заявлениями норвежского руководства об отсутствии военной угрозы со стороны России", отмечается в материале издания.

"Таким образом, вдобавок к продвижению НАТО к российским границам на востоке мы имеем приближение вооруженных сил крупнейшей страны альянса к нашей границе на севере, которое происходит в мирное время и в нарушение норвежских законов. Вот вам и "мирная Арктика"", - отметили в посольстве России в Осло.

"Известия" напоминают, что на прошлой неделе стало известно, что дополнительный военный контингент США планируется разместить в 500 км от российской границы. В Осло подчеркнули, что такой шаг не следует воспринимать как военную эскалацию, он не нацелен на создание постоянной американской базы и военнослужащие приедут исключительно для выполнения "тренировочных миссий в арктических условиях".

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Теги: Россия, США, Норвегия
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