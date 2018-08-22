ФБР и министерство внутренней безопасности США не нашли свидетельств вмешательства России в выборы во Флориде

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Федеральные власти США не нашли подтверждений того, что российские хакеры предпринимали попытки взлома компьютерной сети избирательной структуры штата Флорида, говорится в письме директора ФБР Кристофера Рея и министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен в адрес руководства штата.

"Хотя мы на зафиксировали новых или же продолжающихся попыток взлома государственной или же местной инфраструктуры во Флориде, российские правительственные структуры ранее демонстрировали как намерения, так и возможности осуществления злостных киберопераций", - цитирует письмо агентство Associated Press.

Ранее сенатор-демократ от Флориды Билл Нельсон обвинил Россию в том, что ее хакеры осуществили взлом системы регистрации избирателей штата перед ноябрьскими выборами в конгресс, отказавшись приводить детали и доказательства, сославшись на секретный характер данных.

Госсекретарь Флориды направил в комитет по разведке сената послание с требованием внести ясность в этот вопрос.