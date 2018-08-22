Порошенко заявил, что ключ от мира на Украине находится в Кремле

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент Петр Порошенко утверждает, что установление мира на Украине зависит от России.

"Ключ от мира находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле", - заявил Порошенко на форуме ветеранов в Киеве в среду.

Президент также подчеркнул: если кто-то будет навязывать Украине "российские кабальные условия", то "не только для президента, а для всей украинской нации этот путь категорически неприемлем, поскольку это путь не к миру".

Порошенко также отметил, что украинский народ является "гарантией того, что реванша не будет и не будет возвращения в Российскую империю".