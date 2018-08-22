В мире

Грузия подала в ЕСПЧ третий иск против России

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Грузия внесла очередной межгосударственный иск против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, сообщили в грузинском министерстве юстиции.

Как сказано в распространенном в среду сообщении ведомства, иск "Грузия против Российской Федерации" был внесен 21 августа. В нем отмечается, что иск касается фактов "массовых притеснений грузинского населения" на территориях Абхазии и Южной Осетии и практики задержаний граждан Грузии на "оккупационной линии".

В Тбилиси границу с Абхазией и Южной Осетией не признают, называют ее "оккупационной линией" и считают задержания граждан за ее нарушение незаконными.

В иске также говорится об убийстве в 2016 году абхазским пограничником гражданина Грузии Гиги Отхозория и смерти в феврале текущего года в Цхинвале грузинского гражданина Арчила Татунашвили. В Тбилиси считают, что Татунашвили подвергся пыткам и был убит. Ответственность за эти и другие аналогичные преступления Грузия возлагает на Российскую Федерацию.

"Требованием Грузии является, чтобы Европейский суд установил ответственность России за нарушение статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в сообщении Минюста.

Грузия также обвиняет РФ в нарушении статей 14 (запрещение дискриминации) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции.

В сообщении говорится, что до этого иска у Грузии с РФ было две межгосударственные тяжбы в ЕСПЧ. В частности, по первому иску, который касался массовой депортации грузинских граждан из России, решение было принято в пользу Грузии. Второй иск, который касается августовской войны 2008 года, как заявляют в Минюсте, ожидает решения суда.

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Теги: Грузия, Россия, ЕСПЧ
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